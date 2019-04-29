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Регион 29.04.2019 20:02

Медведев прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправсовета, встретится отдельно с коллегами из Белоруссии и Армении

Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также проведет отдельные встречи с коллегами из Армении и Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе правительства, встреча премьеров стран-членов ЕАЭС начнется за ужином вечером в понедельник. В тот же день у Д.Медведева запланирована беседам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ожидается, что во вторник после встречи глав правительств ЕАЭС Д.Медведев также отдельно пообщается премьером Белоруссии Сергеем Румасом, беседа пройдет без прессы.

В настоящее время Москва и Минск пытаются урегулировать проблемную ситуацию, связанную с попаданием в транзитный нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти, а также находятся в стадии согласования цены на российский газ.

В ходе бесед предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подтвердили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Само заседание Евразийского межправсовета начнется в Ереване во вторник утром.

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил журналистам, что на заседании будет, в частности, обсуждаться вопрос о новом распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 1 января 2020 года. Он отметил, что на сегодняшний день на рассмотрении находится несколько вариантов решения вопроса о распределении сумм импортных пошлин между бюджетами государств-членов, включая сохранение действующих на постоянной основе.

На изменении действующего механизма настаивает Минск.

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия доложит о том, как выполняются поручения межправительственного совета по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, будут рассмотрены вопросы наднационального регулирования в таможенной и экономической сферах.

Отдельное внимание межправительственный совет планирует уделить цифровой повестке ЕАЭС: главы правительств обменяются мнениями о перспективах развития интернет-торговли и одобрят эталонную модель "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МЕДВЕДЕВ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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