Медведев прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправсовета, встретится отдельно с коллегами из Белоруссии и Армении

Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также проведет отдельные встречи с коллегами из Армении и Белоруссии.
Как сообщили в пресс-службе правительства, встреча премьеров стран-членов ЕАЭС начнется за ужином вечером в понедельник. В тот же день у Д.Медведева запланирована беседам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ожидается, что во вторник после встречи глав правительств ЕАЭС Д.Медведев также отдельно пообщается премьером Белоруссии Сергеем Румасом, беседа пройдет без прессы.
В настоящее время Москва и Минск пытаются урегулировать проблемную ситуацию, связанную с попаданием в транзитный нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти, а также находятся в стадии согласования цены на российский газ.
В ходе бесед предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подтвердили в пресс-службе кабинета министров РФ.
Само заседание Евразийского межправсовета начнется в Ереване во вторник утром.
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил журналистам, что на заседании будет, в частности, обсуждаться вопрос о новом распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 1 января 2020 года. Он отметил, что на сегодняшний день на рассмотрении находится несколько вариантов решения вопроса о распределении сумм импортных пошлин между бюджетами государств-членов, включая сохранение действующих на постоянной основе.
На изменении действующего механизма настаивает Минск.
Кроме того, Евразийская экономическая комиссия доложит о том, как выполняются поручения межправительственного совета по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, будут рассмотрены вопросы наднационального регулирования в таможенной и экономической сферах.
Отдельное внимание межправительственный совет планирует уделить цифровой повестке ЕАЭС: главы правительств обменяются мнениями о перспективах развития интернет-торговли и одобрят эталонную модель "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Лукашенко призывает ОБСЕ активнее решать карабахский конфликт
Загреб и Баку готовы развивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, туризма и транспорта – глава МИД Хорватии
Австрия планирует размещение юаневых гособлигаций
Swedbank выдвинул на пост председателя правления бывшего премьера Швеции
"Казгеология" хочет привлечь $100 млн иностранных инвестиций в ближайшие несколько лет
Marriott хочет составить конкуренцию Airbnb на рынке аренды частного жилья
Президент Алиев наградил членов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» медалью «Тярягги»
В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР