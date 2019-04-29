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Финансы 29.04.2019 18:20

ЦБ Азербайджана сократил в 2018г активы на 2,5%, убыток превысил 60 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сократил в 2018 году активы на 2,5% - до 22 млрд 68,979 млн манатов. сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В структуре активов банка объем наличных средств на 31 декабря 2018 года составил 4 млрд 894,585 млн манатов (спад на 9,2%).

Согласно финотчетности банка, ЦБА в 2018 году полностью продал имевшиеся инвестиционные ценные бумаги на 10 млрд 63,245 млн манатов, в также торговые ценные бумаги в размере 6 млрд 250,456 млн манатов.

Взамен в 2018 году в структуре активов ЦБА появились долговые ценные бумаги в размере 16 млрд 337,898 млн манатов.

Объем кредитов, выданных Центробанком банкам-резидентам на 1 января 2019 года оценивается в 310,867 млн манатов (спад на 22,5%), остальное приходится на другие статьи активов.

На 31 декабря 2018 года обязательства ЦБА составляют 17 млрд 611,517 млн манатов (спад на 2,8%).

В структуре обязательств ЦБА, в 2018 году объем находящихся в обращении банкнот и монет по номиналу увеличился на 2,7% - до 8 млрд 364,129 млн манатов.

Наряду с этим, обязательства Центробанка перед госструктурами составляют 1 млрд 617,684 млн манатов (рост на 5,7%), перед кредитными организациями – 2 млрд 832,777 млн манатов (рост на 36,8%), депозиты банков-резидентов – 3 млрд 378,509 млн манатов (спад на 23%), остальное приходится на другие статьи.

Уставный капитал ЦБА в 2018 году не изменился - 500 млн манатов. При этом на начало текущего года капитал ЦБА равен 4 млрд 457,462 млн манатов (спад на 1,3%).

Чистый убыток ЦБА по итогам 2018 года составил 60,316 млн манатов против чистой прибыли в размере 3 млрд 513,453 млн манатов годом ранее.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]