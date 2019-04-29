Шойгу предупреждает об опасности всплеска терроризма в связи с попытками сместить законные власти Венесуэлы и других стран

Попытки сместить законные власти в Венесуэле, ряде других государств влекут всплеск терроризма, волны нелегальной миграции, социальную деградацию в дестабилизированных регионах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Желание восстановить влияние в Латинской Америке спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Предпринимаются попытки сместить законные власти в Венесуэле", - сказал министр в понедельник на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в столице Киргизии.
По его словам, "события на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых - всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции".
С.Шойгу подчеркнул, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным: значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов.
"В этих непростых условиях, - сказал министр обороны РФ, - перед ШОС стоит задача наращивать взаимодействие по всему спектру вопросов, которые могут оказать влияние на уровень безопасности в регионе". "Безусловно, наша деятельность не должна быть направлена на противостояние с кем-либо", - заявил С.Шойгу.
По его словам, основная цель - обеспечить необходимые условия для всестороннего сотрудничества оборонных ведомств в интересах развития стран ШОС.
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