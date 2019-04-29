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Дальнее зарубежье 29.04.2019 21:25

ЕС продлил санкции против Мьянмы

Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 30 апреля 2020 года, ограничительные меры в отношении Мьянмы.

"Санкционный режим включает эмбарго на оружие и оснащение, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий; запрет на экспорт товаров двойного назначения, применяемых военными или пограничной полицией; и ограничения на экспорт оборудования, предназначенного для отслеживания средств связи и пригодного для использования в целях внутренних репрессий", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Кроме того, запрещены военная подготовка вооруженных сил Мьянмы и военное сотрудничество с ними.

В коммюнике уточняется, что продление распространяется также на индивидуальные санкции в отношении 14 человек, которых в ЕС считают ответственными за серьезные нарушения прав человека народности рохинджа и гражданского населения и этнического меньшинства в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

Подпадающие под санкции лица являются офицерами высокого ранга вооруженных сил и пограничной полиции Мьянмы, отмечается в документе.

Решение Совета ЕС принято по письменной процедуре и будет опубликовано 30 апреля в "Официальном журнале" Евросоюза.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, МЬЯНМА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]