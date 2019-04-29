Эрдоган и Трамп обсудили создание рабочей группы по вопросу закупок Турцией у России С-400

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось создание рабочей группы по проблеме поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает Анатолийское агентство новостей.
"Эрдоган и Трамп обсудили тему формирования рабочей группы по вопросу поставок ЗРК С-400 в Турцию", - отмечается на странице агентства в Twitter.
Кроме этого, по данным агентства, лидеры обеих стран обсуждали обстановку в Сирии и подтвердили готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Ранее в апреле пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что предложение Турции создать рабочую комиссию под эгидой НАТО, которая изучила бы технические вопросы покупки российских систем С-400, все еще актуально.
По словам И.Калына, турецкие эксперты заключили, что размещение С-400 не будет угрожать американским истребителям-бомбардировщикам F-35 в Турции. Анкара хочет оставаться частью программы F-35, подчеркивал он.
В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
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