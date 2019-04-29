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ТЭК 29.04.2019 19:40

Нефть замедлила снижение, Brent поднялась выше $72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили падение в ходе торгов в понедельник, но все еще негативно реагируют на заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 подешевели на $0,09 (на 0,12%) - до $72,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $0,25 (на 0,39%) - до $63,05 за баррель.

Как заявил в конце прошлой недели Д.Трамп, он смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети Twitter.

Между тем ранее представители Саудовской Аравии и других стран ОПЕК отмечали, что еще рано говорить о реальном влиянии ужесточения американских санкций против Ирана, и что они пока не намерены увеличивать добычу.

Вместе с тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 20, до минимальных за 13 месяцев 805 установок.

Обычно такие данные привели бы к росту нефтяных котировок на ожиданиях замедления активности в нефтедобывающем секторе США, но сейчас эксперты полагают, что сокращение числа буровых станет лишь временным явлением.

"Число буровых достигнет минимума в ближайшие два месяца, а затем восстановится на фоне текущих цен на нефть", - говорят аналитики Seaport Global.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]