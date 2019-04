Австрия планирует размещение юаневых гособлигаций

Министерство финансов Австрии и китайский банк Industrial and Commercial Bank of China Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу размещения панда-бондов - юаневых облигаций Австрии на внутреннем рынке КНР, пишет агентство Bloomberg.

Соглашение было подписано на международном форуме "Один пояс - один путь", который состоялся в Пекине. В форуме приняли участие лидеры 37 стран мира, включая министра финансов Австрии Себастьяна Курца.

Первой европейской страной, разместившей свои облигации в китайской валюте, в 2016 году стала Польша, за ней в 2017 году последовала Венгрия. Ранее о планах разместить юаневые госбонды сигнализировала Португалия.

Юаневые облигации пользуются все большей популярностью во многих странах. По данным Bloomberg, в настоящее время объем размещенных панда-бондов составляет 275 млрд юаней ($41 млрд).