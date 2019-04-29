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Финансы 29.04.2019 23:42

Австрия планирует размещение юаневых гособлигаций

Министерство финансов Австрии и китайский банк Industrial and Commercial Bank of China Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу размещения панда-бондов - юаневых облигаций Австрии на внутреннем рынке КНР, пишет агентство Bloomberg.

Соглашение было подписано на международном форуме "Один пояс - один путь", который состоялся в Пекине. В форуме приняли участие лидеры 37 стран мира, включая министра финансов Австрии Себастьяна Курца.

Первой европейской страной, разместившей свои облигации в китайской валюте, в 2016 году стала Польша, за ней в 2017 году последовала Венгрия. Ранее о планах разместить юаневые госбонды сигнализировала Португалия.

Юаневые облигации пользуются все большей популярностью во многих странах. По данным Bloomberg, в настоящее время объем размещенных панда-бондов составляет 275 млрд юаней ($41 млрд).

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Тэги: АВСТРИЯ, КИТАЙ, ГОСОБЛИГАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]