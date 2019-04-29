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Туризм 29.04.2019 23:15

Marriott хочет составить конкуренцию Airbnb на рынке аренды частного жилья

Гостиничная группа Marriott International Inc. запускает сервис аренды жилья, стремясь составить конкуренцию Airbnb Inc. и другим игрокам одного из самых бурно развивающихся сегментов индустрии туризма.

Компания сможет раскрыть детали первой фазы плана уже в мае, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Marriott - крупнейший в мире оператор гостиниц, в общей сложности предоставляющий для проживания 1,3 млн номеров, согласно компании STR Inc, которая отслеживает данные о спросе и предложении для различных секторов рынка.

Теперь же Marriott намеревается стать первой гостиничной группой, которая создаст платформу для аренды жилья в США. Компания уже запустила пилотную программу в Европе и теперь делает следующий шаг для реализации планов выхода на глобальный рынок, сказали источники.

"Очевидно, что феномен краткосрочной аренды жилья останется с нами надолго, и операторы отелей хотят убедиться, что смогут получить свой кусок пирога", - сказал Dow Jones эксперт в отрасли Райан Меликер, инвестор и аналитик в гостиничной отрасли.

Другие крупные операторы отелей в США, в том числе Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp., также изучают возможность выхода на рынок аренды жилья, сказали несколько источников.

В то же время Airbnb активно развивается на традиционном гостиничном рынке. Компания сообщила в марте, что покупает Hotel Tonight Inc. - фирму, которая предоставляет номера в гостиницах со скидкой. Airbnb также инвестировала средства в индийскую компанию Oyo Hotels & Homes, предоставляющую услуги бронирования гостиниц.

Airbnb владеет крупнейшей платформой аренды жилья, предоставляя почти 5 млн жилых помещений по всему миру, показали данные AirDNA. Этот показатель, согласно данным на сайте Airbnb, превышает 6 млн.

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Тэги: США, ЖИЛЬЕ, MARRIOTT, АРЕНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]