Marriott хочет составить конкуренцию Airbnb на рынке аренды частного жилья

Гостиничная группа Marriott International Inc. запускает сервис аренды жилья, стремясь составить конкуренцию Airbnb Inc. и другим игрокам одного из самых бурно развивающихся сегментов индустрии туризма.
Компания сможет раскрыть детали первой фазы плана уже в мае, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Marriott - крупнейший в мире оператор гостиниц, в общей сложности предоставляющий для проживания 1,3 млн номеров, согласно компании STR Inc, которая отслеживает данные о спросе и предложении для различных секторов рынка.
Теперь же Marriott намеревается стать первой гостиничной группой, которая создаст платформу для аренды жилья в США. Компания уже запустила пилотную программу в Европе и теперь делает следующий шаг для реализации планов выхода на глобальный рынок, сказали источники.
"Очевидно, что феномен краткосрочной аренды жилья останется с нами надолго, и операторы отелей хотят убедиться, что смогут получить свой кусок пирога", - сказал Dow Jones эксперт в отрасли Райан Меликер, инвестор и аналитик в гостиничной отрасли.
Другие крупные операторы отелей в США, в том числе Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp., также изучают возможность выхода на рынок аренды жилья, сказали несколько источников.
В то же время Airbnb активно развивается на традиционном гостиничном рынке. Компания сообщила в марте, что покупает Hotel Tonight Inc. - фирму, которая предоставляет номера в гостиницах со скидкой. Airbnb также инвестировала средства в индийскую компанию Oyo Hotels & Homes, предоставляющую услуги бронирования гостиниц.
Airbnb владеет крупнейшей платформой аренды жилья, предоставляя почти 5 млн жилых помещений по всему миру, показали данные AirDNA. Этот показатель, согласно данным на сайте Airbnb, превышает 6 млн.
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