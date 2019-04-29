МВФ ожидает роста экономики стран Кавказа и Центральной Азии в 2019-2020гг на 4,1% в год

Темпы экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни, говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы развития региональной экономики".

"С учетом прогнозируемых на 2019 и 2020 годы темпов экономического роста на уровне 4,1% перспективы развития региона КЦА практически не изменились по сравнению с темпами роста в размере 4,2% в прошлом году", - отмечается в обзоре.

По мнению МВФ, снижение цен на нефть и ухудшение экономических перспектив в странах - основных торговых партнерах региона, как ожидается, приведут к замедлению экономического роста в КЦА, связанного с нефтяным сектором. Эти негативные факторы в основном будут компенсироваться за счет восстановления темпов роста ненефтяного сектора в Казахстане, а также добычи газа в Азербайджане.

Инфляционное давление в регионе КЦА в целом идет на убыль. Рост потребительских цен, как ожидается, замедлится с 8,2% в 2018 году до 7,8% в 2019 году и 6,4% в 2020 году.

"Снижение инфляции открывает возможности для смягчения денежно-кредитной политики в странах-импортерах нефти и газа (Армения, Грузия, Таджикистан) и в Азербайджане. В странах, экспортирующих нефть и газ, меньше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, так как официальные органы стран пытаются уравновесить давление на курсы валют, в том числе от понижения цен на нефть, и обеспечить стабильность цен", - отмечается в обзоре.

"Несмотря на такой в целом стабильный прогноз, возможна материализация нескольких рисков. Снижение темпов роста в странах - партнерах по торговле уже оказало воздействие на КЦА, особенно через механизмы денежных переводов, и оно может еще больше усилиться в условиях замедления темпов мирового экономического роста. Колебания цен на нефть могут иметь негативные последствия для стран, которые в значительной степени зависят от цен на биржевые товары. Более того, растущая напряженность и факторы неопределенности в области мировой торговли продолжают ставить под угрозу экономические перспективы", - предупреждают в МВФ.

Кроме того, в регионе еще не завершен ряд наиболее важных реформ.

Как отмечается в обзоре, банковские системы в некоторых странах региона еще не решили вопросы, связанные с проблемными активами, включая необслуживаемые кредиты. Эта проблема особенно остро стоит в Азербайджане, Казахстане и Таджикистане. Реформы, призванные решить эти вопросы, разрабатывались недостаточно быстрыми темпами, а ход их реализации в странах региона был неравномерным. Обеспокоенность у МВФ вызывают также сохраняющиеся пробелы в нормативной базе.

"Другой давней проблемой для региона является то, что денежно-кредитные и курсовые режимы не в полной мере перешли на заслуживающие доверие и базирующиеся на четких правилах основы экономической политики, и в некоторых странах обменный курс остается в основном регулируемым и завышенным. Бюджетные буферные резервы также пострадали, а в некоторых странах вырос уровень государственного долга, что стало побочным эффектом проведения в условиях внешних шоков 2014-2016 годов надлежащей налогово-бюджетной политики, направленной на увеличение расходов", - отмечается в обзоре.

Чтобы повысить устойчивость и оказать поддержку экономическому росту многим странам региона КЦА следует уделять первоочередное внимание восстановлению финансового сектора посредством укрепления основ регулирования и надзора, совершенствования корпоративного управления в банках и укрепления судебной и правовой систем. Также было бы полезно усовершенствовать денежно-кредитную политику и сделать обменные курсы более гибкими, рекомендует МВФ.

"Следует продолжить усилия по проведению бюджетной консолидации, стимулирующей экономический рост, в целях восстановления столь необходимых буферных резервов. Для того, чтобы многие из этих усилий увенчались успехом, необходимо сделать упор на надлежащем управлении и борьбе с коррупцией. И, наконец, для обеспечения более высоких темпов экономический роста, имеющего всеобъемлющий характер, важное значение по-прежнему сохраняют структурные реформы, способствующие развитию частного сектора и диверсификации экономики", - отмечается в обзоре.