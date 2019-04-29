Россия еще на протяжении десятилетий будет пытаться вмешиваться в американские выборы, считает Помпео

Россия по-прежнему представляет угрозу для американских выборов, угроза со стороны Москвы сохранится и в будущих десятилетиях, утверждает госсекретарь США Майк Помпео.

"Конечно, разумеется", - сказал М.Помпео на мероприятии, организованном в понедельник изданием The Hill, отвечая на вопрос, представляет ли Россия угрозу американским выборам.

По словам американского госсекретаря, Россия уже с давних пор вмешивается в выборы в США.

"Это (вмешательство России - ИФ) само собой разумеющееся. Они (Россия - ИФ) представляют угрозу для выборов с 1974 года. Они вмешивались в выборы в 1980-е годы. Можно проследить попытки России (воздействовать на выборы - ИФ) на протяжении продолжительного периода времени. И мы должны ожидать, что и в 2050 году, Россия по-прежнему будет этим заниматься", - отметил М.Помпео.

Он вновь выразил уверенность, что "разумеется, Россия вмешивалась, это случилось в преддверии выборов в 2016 году".

"Сейчас перед нами стоит задача не допустить, чтобы это произошло на выборах в 2020 году. Мы тщательно работаем над этим. Я работаю с директором ЦРУ, чтобы предотвратить не только российское вмешательство", - подчеркнул глава американской дипломатии.

По мнению М.Помпео, ошибочно полагать, что вмешательство может быть только со стороны России и только в выборы.

"Спектр угроз намного шире, они касаются не только выборов, но и нашей инфраструктуры, наших телекоммуникационных сетей, наших финансовых систем. Наша обязанность заключается в том, чтобы защитить их, но не только от России. Китай демонстрирует активность, Иран активен", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что кроме иностранных государств, "также действуют негосударственные структуры, которые также пытаются подоврать саму суть западной демократии не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру".

Кроме того, М.Помпео указал на то, что американские спецслужбы помогали своим европейским партнерам противостоять попыткам вмешательства в выборы.

"Мы много работали, чтобы защитить выборы по всей Европе, которые проходили там в 2017 и 2018 годах, и мы продолжаем работать. Поэтому эта проблема представляет собой более серьезный вызов", - подытожил глава Госдепа.

Ранее в Минюсте США опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Дональда Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в опубликованном докладе Р.Мюллера нет аргументированных доказательств того, что Россия вмешивалась в американские выборы, в Кремле подобные обвинения отвергают.

"В том виде, в каком он опубликован, доклад Мюллера не содержит какой-либо новой информации, вся эта информация так или иначе выходила в разных СМИ", - сказал Д.Песков журналистам.