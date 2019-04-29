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Дальнее зарубежье 29.04.2019 21:53

Армия Хафтара усиливает наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара в течение последних двух дней активизировала авиаудары по предместью столицы страны -

Триполи, передает в понедельник Associated Press со ссылкой на ливийских чиновников.

По информации АР, силы Х.Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи.

Бригада "Навази" - это одно из нескольких вооруженных формирований, которые поддерживают ливийское правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Ранее на этой неделе ЛНА начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, НАСТУПЛЕНИЕ, АКТИВИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]