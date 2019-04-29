Армия Хафтара усиливает наступление на Триполи

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара в течение последних двух дней активизировала авиаудары по предместью столицы страны -

Триполи, передает в понедельник Associated Press со ссылкой на ливийских чиновников.

По информации АР, силы Х.Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи.

Бригада "Навази" - это одно из нескольких вооруженных формирований, которые поддерживают ливийское правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Ранее на этой неделе ЛНА начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.