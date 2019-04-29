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Трамп сделал 10 тыс. ложных заявлений за два года - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post.

По данным издания, Д.Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день.

При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Д.Трамп, отмечает издание, все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.

The Washington Post подчеркивает, что Д.Трамп, выступающий против "фейковых новостей", сам склонен к ложным заявлениям.

Отметку в 10 тыс. ложных заявлений президент США перешел в минувшую пятницу, когда выступал перед своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин, пишет газета.

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Тэги: США, ТРАМП, ЗАЯВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]