Swedbank выдвинул на пост председателя правления бывшего премьера Швеции

Шведский Swedbank AB выдвинул кандидатуру бывшего премьер-министра страны Йорана Перссона на пост председателя правления банка в попытке восстановить имидж после скандала с отмыванием денег, сообщается в пресс-релизе банка.
В период с 1994 по 1996 год Й.Перссон занимал должность министра финансов Швеции, а затем стал премьер-министром и оставался на этом посту до 2006 года. Он был председателем правления лесной компании Sveaskog, а на данный момент занимает такую же должность в горно-металлургической компании LKAB.
Он также входил в состав совета директоров одного из сберегательных банков Швеции, а сейчас находится в составе директоров банка Alandsbanken.
"У Йорана впечатляющий послужной список, широкая международная сеть и опыт в финансовой сфере", - сказал глава комитета по выдвижению кандидатур Леннарт Хаглунд.
Swedbank оказался в центре внимания в феврале, после того как шведский телеканал SVT сообщил, что через эстонское подразделение банка могли быть отмыты миллиарды долларов. Финансовые регуляторы в США, Швеции и странах Балтии начали в отношении банка расследование. Бывшая глава Swedbank Биргитте Боннесен была уволена в марте, а председатель правления банка Ларс Идермарк ушел в отставку вслед за CEO.
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