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Регион 29.04.2019 22:45

Обсуждается возможность вхождения экс-канцлера Австрии Кристиана Керна в СД РЖД вместо Дворковича

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн (Christian Kern) может сменить сопредседателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича в совете директоров ОАО "Российские железные дороги", утверждает источник "Интерфакса" в транспортной отрасли.

Об этом слышал и другой собеседник агентства в околоправительственных кругах. Такие слухи ходили, говорит еще один источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью кабинета министров. Правда, еще один высокопоставленный собеседник агентства заявил через коллег, что "ничего про эту сплетню (о выводе А.Дворковича из совета директоров РЖД - ИФ) не знает".

Официальными комментариями по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Согласно информации из открытых источников, К.Керну 53 года, уроженец Вены. Выпускник Венского университета, изучал социальные науки, в том числе теорию коммуникации. Позднее в Швейцарии в Университете Санкт-Галлена учился в аспирантуре по специальности "менеджмент". С 1989 г. вращался в политических кругах. В 1997 г. перешел в австрийский энергетический концерн Verbund, позднее вошел в число топ-менеджеров, в 2007 г. - стал членом правления.

В 2010-2016 гг. был председателем правления Оsterreichischen Bundesbahnen (OBB, государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги"). В 2014 г. контракт Керна был продлен, планировалось, что он будет занимать кресло до 2019 г. С 17 мая 2016 г. по 18 декабря 2017 г. занимал пост федерального канцлера Австрии.

А.Дворкович в статусе вице-премьера РФ, курировавшего вопросы развития транспорта, в 2015-2018 гг. возглавлял совет директоров РЖД. После смены правительства в мае прошлого года остался в составе этого органа управления компании.

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Тэги: РЖД, СОВЕТ, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]