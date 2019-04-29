Обсуждается возможность вхождения экс-канцлера Австрии Кристиана Керна в СД РЖД вместо Дворковича

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн (Christian Kern) может сменить сопредседателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича в совете директоров ОАО "Российские железные дороги", утверждает источник "Интерфакса" в транспортной отрасли.
Об этом слышал и другой собеседник агентства в околоправительственных кругах. Такие слухи ходили, говорит еще один источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью кабинета министров. Правда, еще один высокопоставленный собеседник агентства заявил через коллег, что "ничего про эту сплетню (о выводе А.Дворковича из совета директоров РЖД - ИФ) не знает".
Официальными комментариями по этому поводу "Интерфакс" не располагает.
Согласно информации из открытых источников, К.Керну 53 года, уроженец Вены. Выпускник Венского университета, изучал социальные науки, в том числе теорию коммуникации. Позднее в Швейцарии в Университете Санкт-Галлена учился в аспирантуре по специальности "менеджмент". С 1989 г. вращался в политических кругах. В 1997 г. перешел в австрийский энергетический концерн Verbund, позднее вошел в число топ-менеджеров, в 2007 г. - стал членом правления.
В 2010-2016 гг. был председателем правления Оsterreichischen Bundesbahnen (OBB, государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги"). В 2014 г. контракт Керна был продлен, планировалось, что он будет занимать кресло до 2019 г. С 17 мая 2016 г. по 18 декабря 2017 г. занимал пост федерального канцлера Австрии.
А.Дворкович в статусе вице-премьера РФ, курировавшего вопросы развития транспорта, в 2015-2018 гг. возглавлял совет директоров РЖД. После смены правительства в мае прошлого года остался в составе этого органа управления компании.
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