Австралийская авиакомпания отсрочила поставку Boeing 737 MAX - заявление

Австралийская авиакомпания Virgin Australia Holdings объявила, что достигла соглашения с корпорацией Boeing об острячке поставок самолетов семейства МАХ.
О решении и договоренности с производителем говорится в распространенном этой второй по величине австралийской авиакомпанией заявлении во вторник.
Первый самолет семейства МАХ планировалось поставить авиакомпании в ноябре 2019 года, теперь срок перенесен на июль 2021 года.
Авиационные власти Австралии запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 после двух катастроф этого семейства в Индонезии и Эфиопии. Теперь Virgin Australia Holdings также сообщила, что меняет заказ на поставку 15 самолетов Boeing 737 MAX 8 на 737 MAX 10.
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