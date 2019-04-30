Во вторник император Японии Акихито отречется от престола

125-й император Японии Акихито во вторник официально отречется от престола в пользу старшего сына наследного принца Нарухито.

Вместе с этим в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 мск).

По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления - всего 338 человек.

Впервые о желании Акихито отречься японские СМИ сообщили в 2016 году. При этом источники отмечали, что причиной такого решения стало желание императора уйти на покой до того, как он лишится возможности по состоянию здоровья исполнять обязанности в полной мере.

Позднее в августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

"После того как мне пришлось перенести две хирургических операции, и я стал ощущать упадок сил в связи с возрастом, стало затруднительно исполнять, как прежде, нелегкий долг", - говорилось в обращении императора к народу.

"Думается, что императору, по мере того, как он становится старше, было бы неправильно исполнять обязанности так, чтобы без ограничений сокращать (объем - ИФ) государственных дел и дел, имеющих отношение к его роли как символу (государства - ИФ)", - добавил император.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года.

В 1952 году он был объявлен наследником престола. В 1959 году будущий император женился на дочери президента крупной мукомольной компании Митико Седа, что стало прецедентом для императорской семьи, так как мужчины ранее выбирали жен исключительно из аристократических семей.

7 января 1989 года Акихито стал императором, унаследовав трон после смерти отца Хирохито.

Акихито увлекается биологией и ихтиологией и опубликовал ряд научных работ по морским бычкам. В 1986 году он был избран почетным членом Лондонского Линеевского общества - международного сообщества, занимающегося естествознанием.