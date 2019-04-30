Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн уведомил президента США Дональда Трампа в понедельник, что он покинет министерство юстиции через две недели.

"Средний срок полномочий заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и лишь немногие работают дольше двух лет. (...) Я благодарен Вам за предоставленную возможность служить, за любезность и юмор, которые вы часто проявляете в наших личных беседах, и за цели, которые вы поставили в своем инаугурационном обращении - патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание, потому что государство существует, чтобы служить своим гражданам", - следует из письма об отставке Р.Розенстайна, направленного президенту Д.Трампу.

В своем письме замгенпрокурора отметил, что Министерство юстиции добилось "быстрого прогресса" в достижении своей правоохранительной повестки впервые два года администрации Д.Трампа.

"Наше государство безопаснее, наши выборы более защищены и наши граждане лучше информированы о скрытых усилиях иностранного влияния и схемах совершения мошенничества, кражах интеллектуальной собственности и запусках кибератак", - подчеркнул Р.Розенстайн.

"Мы сохраняем веру, следуем правилам и всегда ставим Америку на первое место", - заключает он свое послание президенту.

Согласно письму, последний день работы заместителя генпрокурора в министерстве юстиции - 11 мая.

Уход носит ожидаемый характер, ранее СМИ сообщали, что Р.Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора Уильяма Барра. Однако, замгенпрокурора согласился повременить с уходом, чтобы закончить работу с докладом спецпрокурора Мюллера.

Р.Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.

Как лицо, ответственное за надзор за расследованием спецпрокурора, Р.Розенстайн часто оказывался в центре внимания.

Президент США неоднократно критиковал его и других высокопоставленных сотрудников Минюста США, однако признаков того, что Р.Розенстайна вынудил уйти с работы Д.Трамп, нет.

В своем заявлении генпрокурор США У.Барр похвалил Р.Розенстайна за служение Министерству юстиции "с преданностью и отличием".

"Род был неоценимым партнером для меня во время моего возвращения в департамент, и я сильно полагался на его руководство и суждения в течение последних нескольких месяцев. Я высоко оценил возможность тесно сотрудничать с ним и желаю ему успехов в его будущих начинаниях. Нам с департаментом будет его не хватать", - написал У.Барр.