Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн уведомил президента США Дональда Трампа в понедельник, что он покинет министерство юстиции через две недели.
"Средний срок полномочий заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и лишь немногие работают дольше двух лет. (...) Я благодарен Вам за предоставленную возможность служить, за любезность и юмор, которые вы часто проявляете в наших личных беседах, и за цели, которые вы поставили в своем инаугурационном обращении - патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание, потому что государство существует, чтобы служить своим гражданам", - следует из письма об отставке Р.Розенстайна, направленного президенту Д.Трампу.
В своем письме замгенпрокурора отметил, что Министерство юстиции добилось "быстрого прогресса" в достижении своей правоохранительной повестки впервые два года администрации Д.Трампа.
"Наше государство безопаснее, наши выборы более защищены и наши граждане лучше информированы о скрытых усилиях иностранного влияния и схемах совершения мошенничества, кражах интеллектуальной собственности и запусках кибератак", - подчеркнул Р.Розенстайн.
"Мы сохраняем веру, следуем правилам и всегда ставим Америку на первое место", - заключает он свое послание президенту.
Согласно письму, последний день работы заместителя генпрокурора в министерстве юстиции - 11 мая.
Уход носит ожидаемый характер, ранее СМИ сообщали, что Р.Розенстайн уйдет в отставку после вступления в должность нового генерального прокурора Уильяма Барра. Однако, замгенпрокурора согласился повременить с уходом, чтобы закончить работу с докладом спецпрокурора Мюллера.
Р.Розенстайн известен тем, что назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.
Как лицо, ответственное за надзор за расследованием спецпрокурора, Р.Розенстайн часто оказывался в центре внимания.
Президент США неоднократно критиковал его и других высокопоставленных сотрудников Минюста США, однако признаков того, что Р.Розенстайна вынудил уйти с работы Д.Трамп, нет.
В своем заявлении генпрокурор США У.Барр похвалил Р.Розенстайна за служение Министерству юстиции "с преданностью и отличием".
"Род был неоценимым партнером для меня во время моего возвращения в департамент, и я сильно полагался на его руководство и суждения в течение последних нескольких месяцев. Я высоко оценил возможность тесно сотрудничать с ним и желаю ему успехов в его будущих начинаниях. Нам с департаментом будет его не хватать", - написал У.Барр.
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