Бывший советский президент призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.
"Сдерживание не может защитить мир от грубой ядерной ошибки или ядерного терроризма", - написал он в своей статье для американского издания The Wall Street Journal.
М.Горбачев написал, что "оба варианта становятся все более возможными в условиях отсутствия устойчивого и значимого диалога между Вашингтоном и Москвой".
Об этом, по его словам, предупреждали в свое время бывшие госсекретарь США Джордж Шульц, министр обороны США Уильям Пери, американский сенатор Сэмюэль Нанн.
Бывший президент отметил, что согласен с ними в том, что касается "настоятельной необходимости стратегической вовлеченности России и США".
"Я также убежден, что ядерное сдерживание вместо защиты мира ставит его под постоянную угрозу", - заявил М.Горбачев.
Он подчеркнул: "Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны высказались. Теперь действовать должны лидеры наших стран".
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