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Бывший советский президент призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.

"Сдерживание не может защитить мир от грубой ядерной ошибки или ядерного терроризма", - написал он в своей статье для американского издания The Wall Street Journal.

М.Горбачев написал, что "оба варианта становятся все более возможными в условиях отсутствия устойчивого и значимого диалога между Вашингтоном и Москвой".

Об этом, по его словам, предупреждали в свое время бывшие госсекретарь США Джордж Шульц, министр обороны США Уильям Пери, американский сенатор Сэмюэль Нанн.

Бывший президент отметил, что согласен с ними в том, что касается "настоятельной необходимости стратегической вовлеченности России и США".

"Я также убежден, что ядерное сдерживание вместо защиты мира ставит его под постоянную угрозу", - заявил М.Горбачев.

Он подчеркнул: "Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны высказались. Теперь действовать должны лидеры наших стран".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ЭКС/ЛИДЕР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]