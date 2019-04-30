Минобороны стран ШОС приняли план сотрудничества на 2020-2021 годы

Министерства обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на совещании в Бишкеке приняли план сотрудничества, договорились продолжить антитеррористические учения "Мирная миссия", сообщила пресс-служба оборонного ведомства Казахстана.
"Утверждён План сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2020-2021 годы и подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений", - говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.
В ходе совещания было отмечено, что приоритетными направлениями взаимодействия в рамках ШОС остается "борьба с тремя силами зла: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом".
"В этой связи отмечено значение проведенного в Российской Федерации совместного военного антитеррористического учения "Мирная миссия - 2018", в котором впервые приняли участие вооруженные силы Индии и Пакистана. Подчеркнута необходимость продолжить практику проведения данных учений", - отмечается в сообщении.
"По итогам совещания участниками дана высокая оценка работе созданной в 2018 году экспертной рабочей группы при совещании министров обороны, которая является эффективным консультационным механизмом", - говорится в сообщении.
Очередное совещание состоится в 2020 году в России.
В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В совещании в Бишкеке принимают участие главы оборонных ведомств всех стран-участниц. В 2019 году Киргизия является председателем ШОС.
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