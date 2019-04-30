Трамп выразил глубокую признательность покидающему престол императору Японии Акихито

Президент США Дональд Трамп выразил глубокую признательность императору Японии Акихито, который покидает престол во вторник, следует из заявления, распространенного Белым домом.
"От лица американского народа первая леди и я выражаем глубокую признательность Его Величеству императору Акихито и Ее Величеству императрице Митико. Так как эпоха Хэйсэй подходит к концу, и новое поколение готовится взойти на престол, я хочу признать огромное значение, которое Соединенные Штаты придают своим тесным отношениям с Японией", - заявил Д.Трамп.
Он отметил, что уходящий император, на смену которому в среду придет наследный принц Нарухито, принимал в Японии пять президентов США, в том числе Д.Трампа в ноябре 2017 года.
"Мелания (Мелания Трамп, первая леди США - ИФ) и я имели честь стать гостями Его Величества в 2017 году, и мы надеемся продолжить традицию партнерства и сотрудничества с Японией, нашим замечательным союзником, в новой эре", - заключил он.
Церемония отречения от престола императора Акихито пройдет во вторник в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (12:00 ).
Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира".
С восхождением на престол 1 мая нового императора Нарухито в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".
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