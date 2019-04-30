На МКС возникли неполадки с электроснабжением - NASA

В системе электроснабжения Международной космической станции (МКС) возникли неполадки, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
В настоящее время ведутся работы "по выявлению первопричины и полному восстановлению мощности системы", отмечают в NASA.
При этом американское космическое агентство указывает, что никакой непосредственной угрозы для экипажа или станции проблема не представляет.
Неполадки возникли в блоке MBSU, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Наземные службы работают над перераспределением всей электроэнергии через оставшиеся шесть силовых каналов. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.
Между тем, в настоящее время специалисты NASA рассматривают возможные последствия неполадок в системе электроснабжения для предстоящей в среду миссии грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.
В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.
Азербайджан и Аргентина готовят к подписанию около 10 двусторонних документов - спикер
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Азербайджанская ТЭС увеличила в 2018г убыток в 12,6 раза
НБКО Embafinans разместило облигаций на 1 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 2 инвестора
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Берлускони попал в больницу в Милане - СМИ
Австралийская авиакомпания договорилась с Boeing об отсрочке поставок 737 MAX
Премьер Японии Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР