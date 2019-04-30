Ветеран армии США, обратившийся в ислам, арестован по обвинению в планировании теракта

Пехотинец Марк Доминго, служивший в Афганистане, был арестован 26 апреля по обвинению в оказании материальной поддержки террористам и планировании терактов на территории США.
"Это случай, в котором правоохранительные органы смогли идентифицировать человека, охваченного ненавистью и склонного к массовому убийству, и остановить его, прежде чем он смог осуществить свое нападение. Уголовное дело описывает леденящий душу террористический заговор, который развивался в течение последних двух месяцев и был нацелен на невинных американцев, которых он ожидал собрать в эти выходные", - сообщил прокурор США Ник Ханна на пресс-конференции.
Согласно обвинению, с марта М.Доминго планировал "изготовить и использовать оружие массового уничтожения для совершения массовых убийств".
По данным следователей, М.Доминго опубликовал онлайн-сообщение 3 марта, в котором говорится, что "Америке нужно еще одно событие в Вегасе". Речь идет о массовой стрельбе 2017 года, в результате которой погибло 59 человек.
После того, как М.Доминго начал обсуждать месть за нападения 15 марта в мечетях Новой Зеландии, в которых погибло 50 человек, агент ФБР начал общаться с ним о планах.
М.Доминго сообщил ему, что у него есть штурмовая винтовка и полуавтоматическая винтовка, и обсудил возможные нападения на евреев, идущих в синагогу, церкви, полицейских или военную базу.
В конце концов, он остановился на идее установки самодельного взрывного устройства, которое должно было сработать на мероприятии националистов в парке Блафф в Лонг-бич (штат Калифорния).
Сотрудник ФБР свел его с якобы изготовителем бомбы, который на самом деле был офицером полиции под прикрытием.
В итоге команда спецназа ФБР арестовала М.Доминго после передачи ему якобы взрывного устройства в парке, где должен был произойти взрыв.
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