Ритуал отречения императора Акихито от престола начинается в Японии

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщают японские СМИ.

Местное телевидение продемонстрировало, как император Акихито входит в храм Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.

Только часть ритуала была обнародована.

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (12:00 ).

По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления - всего 338 человек.

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира". Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей.

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.

С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

В среду новый император Нарухито в отдельной церемонии унаследует императорские регалии - меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны.

Позже в тот же день Нарухито встретится с премьер-министром С.Абэ и другими представителями общественности впервые с момента восхождения на престол.

В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особый закон, который позволял Акихито отречься от престола.