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ТЭК 30.04.2019 09:33

Нефть дешевеет утром во вторник, Brent торгуется у $71,76 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 подешевели на $0,28 (0,39%) - до $71,76 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,11 (0,15%) и составляла на закрытие $72,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,16%) - до $63,40 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,2 (0,32%), до $63,50 за баррель.

Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на новости, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, опустились до уровня, на котором они были до этого заявления.

Власти США активно сигнализируют о том, что другие нефтепроизводители компенсируют падение поставок топлива из Ирана за счет наращивания собственной нефтедобычи, однако представители Саудовской Аравии пока заняли выжидательную позицию.

Д.Трамп в последние годы неоднократно призывал снизить цены на нефть, тогда как Саудовской Аравии требуется, чтобы котировки выросли до примерно $85 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, по оценкам экспертов Международного валютного фонда.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]