Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 апреля ЦБА установил 1,902 манат/1EUR (29 апреля - 1,8966 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 апреля установил 0,0264 манат/1RUB (29 апреля - 0,0263 манат/1RUB).

А.Мамедов