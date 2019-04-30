Азербайджан и Аргентина готовят к подписанию около 10 двусторонних документов - спикер

Баку и Буэнос-Айрес готовят к подписанию около 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных областях, заявил спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов.
«Договорно-правовая база между Азербайджаном и Аргентиной включает 25 соглашений. Ведется подготовка к подписанию еще девяти договоров о двустороннем сотрудничестве в различных областях», - сказал О.Асадов на встрече со спикером Палаты депутатов (Нижняя палата) Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо, сообщает парламентская пресс-служба.
Спикер подчеркнул, что, несмотря на большую географическую отдаленность двух стран, Баку и Буэнос-Айрес намерены расширять двусторонние связи.
О.Асадов отметил высокий уровень политических отношений между двумя странами, выразив сожаление несоответствием экономического сотрудничества имеющемуся потенциалу. «Мы можем плодотворно сотрудничать в ненефтяном секторе с Аргентиной, обладающей большим опытом по использованию источников возобновляемой альтернативной энергии», - сказал председатель Милли меджлиса.
Спикер отметил наличие широких возможностей по сотрудничества в сферах АПХ, легкой и пищевой промышленности, туризма.
«Мы положительно оцениваем создание групп дружбы с Азербайджаном в обеих палатах Национального конгресса Аргентины», - подчеркнул О.Асадов.
Э.Монзо отметил заинтересованность Буэнос-Айреса в развитии отношений с Баку. «Шаги по расширению экономических связей послужат интересам обеих сторон», - подчеркнул он.
Р.Бабаев
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