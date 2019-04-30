Кредитный портфель АИКГФ в 2018г увеличился на 30%, чистая прибыль – на 29%

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 января 2019 года составляют 1 млрд 271 млн 748,54 тыс. манатов, что на 32,7% превышает показатель на конец 2017 года, отмечается в опубликованной аудированной финансовой отчетности фонда.

Кредитный портфель АИКГФ на начало текущего года равен 886 млн 489,139 тыс. манатов (рост за 2018 год на 29,7% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 51 млн 381,472 тыс. манатов (спад на 11,2%), остальное – другие виды активов.

Обязательства фонда на 1 января 2019 года оцениваются в 738 млн 649,673 тыс. манатов (рост на 35,5%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 692 млн 598,257 тыс. манатов (рост на 28,6%).

Совокупный капитал АИКГФ на 31 декабря 2018 года равен 533 млн 98,867 тыс. манатов (рост на 29%), в том числе уставный капитал – 466 млн манатов (рост на 27,3%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 19 млн 908,971 тыс. манатов.

По данным аудированной финотчетности, операционный доход фонда за 2018 год составил 30 млн 468,41 тыс. манатов (рост на 33%).

Доналоговая прибыль фонда в 2018 году составила 24 млн 550,352 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 5 млн 94,634 тыс. манатов. Чистая прибыль АИКГФ за 2018 год составила 19 млн 455,718 тыс. манатов (рост на 29,2%).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов