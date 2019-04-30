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ТЭК 30.04.2019 10:24

Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США - президент Рухани

Иран не прекратит экспорт своей нефти, несмотря на угрозы санкций США в отношении тех стран, которые продолжат ее закупки, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Решение Америки довести экспорт нефти Ираном до нулевой отметки является неверным и ошибочным. Мы не допустим, чтобы это решение было претворено в жизнь и действовало", - заявил он, выступая по государственному телевидению во вторник.

По словам Х.Рухани, "в будущем американцы сами увидят, что мы продолжаем экспортировать нефть".

США угрожают санкциями странам, которые продолжат закупать иранскую нефть. Ранее они ввели специальные исключения для восьми стран, позволив им временно импортировать нефть из Ирана даже после введения санкций. Освобождение от санкций получили Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Однако срок действия исключений истекает 2 мая 2019 года.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]