Минуло 10 лет со дня трагедии в АГНА

Во вторник исполняется 10 лет трагическим событиям, произошедшим 30 апреля 2009 года в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА) и приведшим к гибели 12 человек.
Десять лет назад в этот день житель села Даштепе Марнеульского района Грузии Фарда Гадыров, вооружившись пистолетом «Макарова», устроил стрельбу в одном из корпусов АГНА, в результате чего было убито 12 и ранено 13 человек. Среди жертв расстрела студенты, преподаватели и служащие академии. Сам Гадыров застрелился на месте преступления, когда увидел, что окружен полицейскими. Среди пострадавших были два гражданина Судана и один Сирии.
По факту было возбуждено уголовное дело, приговор по которому был оглашен Судом по тяжким преступлениям Азербайджана 10 августа 2010 года.
Коллегия Суда под председательством Рамеллы Аллахвердиевой приговорила граждан Грузии Надира Алиева, Джавидана Амирова и Наджафа Сулейманова к пожизненным срокам заключения, признав их виновными по статьям 29,120 (покушение на убийство), 214 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия), 120.2.4 (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 122.2 (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии сильного душевного волнения), 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) Уголовного кодекса Азербайджана. Еще один подсудимый – Ариз Габулов – был лишен свободы сроком на 11 лет.
Согласно материалам уголовного дела, вышеуказанные лица были в курсе действий Фарды Гадырова.
Р.Бабаев
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