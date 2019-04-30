В Шри-Ланке сняли запрет на соцсети, введённый после серии терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник отменил запрет на использование социальных сетей в стране, который был введен после серии терактов на католическую Пасху, сообщает Associated Press.
В заявлении правительства, на которое ссылается агентство, говорится, что вместе с этим президент страны призывает граждан с ответственностью вести себя в соцсетях.
После серии терактов, унесших жизни 253 человек, в стране заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube и некоторые другие соцсети с целью сдержать поток дезинформации.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство" .
Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек.
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