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Дальнее зарубежье 30.04.2019 11:15

В Шри-Ланке сняли запрет на соцсети, введённый после серии терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник отменил запрет на использование социальных сетей в стране, который был введен после серии терактов на католическую Пасху, сообщает Associated Press.

В заявлении правительства, на которое ссылается агентство, говорится, что вместе с этим президент страны призывает граждан с ответственностью вести себя в соцсетях.

После серии терактов, унесших жизни 253 человек, в стране заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube и некоторые другие соцсети с целью сдержать поток дезинформации.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, СОЦСЕТИ, ЗАПРЕТ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]