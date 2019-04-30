Турция ведет переговоры с РФ об увеличении квоты на ввоз томатов до 150 тыс. тонн - посол

Турция рассчитывает договориться с Россией об увеличении квоты на ввоз томатов до 150 тыс. тонн, потенциально может поставлять до 340 тыс. тонн, сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар журналистам во вторник в Екатеринбурге.

"Сейчас ведутся работы по увеличению данной квоты до 150 тыс. тонн. Как только будет увеличена квота, проблем с поставками томатов не останется. Потому что на данном этапе есть турецкие производители, которые хотели бы экспортировать товар в Россию", - отметил посол.

По его словам, Турция имеет возможности поставлять томаты на докризисном уровне.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 150 тыс. тонн. По мнению Минсельхоза РФ, планирующееся увеличение квоты не окажет существенного влияния на внутренний рынок из-за незначительной доли этого объема в масштабах рынка (в пределах 1,5%).

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.

Между тем, в начале декабря 2018 года первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.