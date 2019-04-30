Основатель Xiaomi проспорил 1 млрд юаней главе крупной китайской компании

Председатель совета директоров Xiaomi Corporation Лэй Цзюнь проиграл спор на 1 млрд юаней ($148,5 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров - Gree Electric Appliances Incorporated, сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 года Лэй Цзюнь в эфире телевидения поставил деньги на то, что через пять лет его компания получит больший доход, чем Gree Electric Appliances. В споре не шло речи о конкретном показателе дохода.

В воскресенье Gree Electric Appliances отчиталась о выручке в 198 млрд юаней (более $29 млрд) в 2018 году, что на 20 млрд больше, чем у Xiaomi.

Bloomberg отмечает, что пока сложно сказать, будет ли Лэй Цзюнь платить за проигрыш: на момент ставки слова основателя компании звучали как вызов "тяжеловесу", опережавшему Xiaomi по всем показателям, от уровня доходов до числа заводов и сотрудников.