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Финансы 30.04.2019 11:15

Основатель Xiaomi проспорил 1 млрд юаней главе крупной китайской компании

Председатель совета директоров Xiaomi Corporation Лэй Цзюнь проиграл спор на 1 млрд юаней ($148,5 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров - Gree Electric Appliances Incorporated, сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 года Лэй Цзюнь в эфире телевидения поставил деньги на то, что через пять лет его компания получит больший доход, чем Gree Electric Appliances. В споре не шло речи о конкретном показателе дохода.

В воскресенье Gree Electric Appliances отчиталась о выручке в 198 млрд юаней (более $29 млрд) в 2018 году, что на 20 млрд больше, чем у Xiaomi.

Bloomberg отмечает, что пока сложно сказать, будет ли Лэй Цзюнь платить за проигрыш: на момент ставки слова основателя компании звучали как вызов "тяжеловесу", опережавшему Xiaomi по всем показателям, от уровня доходов до числа заводов и сотрудников.

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Тэги: XIAOMI, СПОР, ПРОИГРЫШ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]