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Здравоохранение 30.04.2019 11:22

Минздрав Азербайджана закупит оборудования на 8 млн манатов в рамках госпрограмм

Минздрав Азербайджана направит 7 млн 921, 488 тыс. манатов на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках двух государственной программ.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Центр инноваций и снабжения министерства здравоохранения подписал с ООО «EKSPA» на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках государственной программы по обязательной диспансеризации детей. Сумма контракта составила 6 млн 309, 826 тыс. манатов.

Второй контракт на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках государственной программы по охране детского и материнского здоровья подписан с ООО «3S OSTEOSİNTEZ». Сумма контракта - 1 млн 611,662 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЗДРАВ, ЗАКУПКА, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]