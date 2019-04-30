Минздрав Азербайджана закупит оборудования на 8 млн манатов в рамках госпрограмм

Минздрав Азербайджана направит 7 млн 921, 488 тыс. манатов на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках двух государственной программ.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Центр инноваций и снабжения министерства здравоохранения подписал с ООО «EKSPA» на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках государственной программы по обязательной диспансеризации детей. Сумма контракта составила 6 млн 309, 826 тыс. манатов.

Второй контракт на закупку медицинских аппаратов и оборудования в рамках государственной программы по охране детского и материнского здоровья подписан с ООО «3S OSTEOSİNTEZ». Сумма контракта - 1 млн 611,662 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков