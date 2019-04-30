Мун Чжэ Ин поблагодарил отрекающегося от престола Акихито за вклад в развитие двусторонних отношений

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо покидающему престол императору Японии Акихито, в котором благодарит за помощь в налаживании отношений Сеула с Токио, сообщает во вторник Associated Press.

В своем послании южнокорейский лидер выразил благодарность за "вклад в развитие двусторонних отношений между Сеулом и Токио".

В МИД Южной Кореи, в свою очередь, поздравили наследного принца Японии Нарухито, который станет новым императором Японии.

По словам представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства, Сеул рассматривает возможность направить в Японии делегацию в октябре, когда в Токио состоится церемония коронации с участием иностранных гостей.

125-й император Японии Акихито во вторник официально отречется от престола в пользу старшего сына наследного принца Нарухито.

Вместе с этим в Японии завершится эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.