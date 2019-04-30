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СНГ 30.04.2019 12:03

Путин надеется на укрепление российско-японских связей и при следующем императоре Японии

Президент России Владимир Путин направил императору Японии Акихито, который во вторник официально отречется от престола, телеграмму, в которой выразил ему признательность за проявленное внимание к российско-японским отношениям.

"Хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

В.Путин выразил надежду, что взаимовыгодные связи между двумя государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях".

Он также пожелал Акихито и его близким здоровья, благополучия и долголетия.

125-й император Японии Акихито во вторник официально отречется от престола в пользу старшего сына наследного принца Нарухито.

Вместе с этим в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 мск).

По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления - всего 338 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]