Путин надеется на укрепление российско-японских связей и при следующем императоре Японии

Президент России Владимир Путин направил императору Японии Акихито, который во вторник официально отречется от престола, телеграмму, в которой выразил ему признательность за проявленное внимание к российско-японским отношениям.
"Хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
В.Путин выразил надежду, что взаимовыгодные связи между двумя государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях".
Он также пожелал Акихито и его близким здоровья, благополучия и долголетия.
125-й император Японии Акихито во вторник официально отречется от престола в пользу старшего сына наследного принца Нарухито.
Вместе с этим в Японии завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".
Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 мск).
По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.
На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления - всего 338 человек.
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