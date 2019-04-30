Лейбористы и консерваторы достигли значительного прогресса по Brexit - СМИ

Британское правительство достигло существенного прогресса в переговорах по Brexit с оппозиционной Лейбористской партией, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
"Окончательного решения не было, но была положительная динамика", - заявил источник газеты в Лейбористской партии, комментируя ход консультаций.
Впервые за четыре недели переговоров источники в Лейбористской партии сообщили, что британское правительство изменило свою позицию по таможенному союзу Великобритании с ЕС. Лейбористы хотят тесного сотрудничества с ЕС в таможенной сфере, в частности, создания таможенного союза после Brexit. Лидер консерваторов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно отвергала возможность создания таможенного союза Великобритании и ЕС.
Также прогресс, по данным источников, намечается и в переговорах по включению пересмотренного текста политической декларации Лондона и Брюсселя в британское законодательство. Политическая декларация - один из двух текстов, входящих в пакет документов по сделке по Brexit. Текст декларации необходимо включить в законодательство Великобритании, чтобы реализовать Brexit.
Ожидается, что консультации правительства с лейбористами продолжатся и на следующей неделе. Британские СМИ ранее выражали опасения, что переговоры могут закончиться безрезультатно после того, как в Великобритании 2 мая пройдут местные выборы.
В понедельник руководитель аппарата Т.Мэй Дэвид Лидингтон, которого британские СМИ называют фактическим заместителем премьера, провел переговоры с лейбористским теневым министром финансов Джоном Макдоннеллом. Д.Лидингтон назвал прошедшую встречу позитивной и продуктивной.
ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября. Великобритания может покинуть ЕС и раньше, если лейбористы и консерваторы смогут достигнуть компромисса по сделке по Brexit и одобрить ее в парламенте.
Азербайджан и Аргентина готовят к подписанию около 10 двусторонних документов - спикер
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Азербайджанская ТЭС увеличила в 2018г убыток в 12,6 раза
НБКО Embafinans разместило облигаций на 1 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 2 инвестора
Четверо пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации – Минздрав Азербайджана
Минздрав Азербайджана закупит оборудования на 8 млн манатов в рамках госпрограмм
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР