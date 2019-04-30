Лейбористы и консерваторы достигли значительного прогресса по Brexit - СМИ

Британское правительство достигло существенного прогресса в переговорах по Brexit с оппозиционной Лейбористской партией, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

"Окончательного решения не было, но была положительная динамика", - заявил источник газеты в Лейбористской партии, комментируя ход консультаций.

Впервые за четыре недели переговоров источники в Лейбористской партии сообщили, что британское правительство изменило свою позицию по таможенному союзу Великобритании с ЕС. Лейбористы хотят тесного сотрудничества с ЕС в таможенной сфере, в частности, создания таможенного союза после Brexit. Лидер консерваторов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно отвергала возможность создания таможенного союза Великобритании и ЕС.

Также прогресс, по данным источников, намечается и в переговорах по включению пересмотренного текста политической декларации Лондона и Брюсселя в британское законодательство. Политическая декларация - один из двух текстов, входящих в пакет документов по сделке по Brexit. Текст декларации необходимо включить в законодательство Великобритании, чтобы реализовать Brexit.

Ожидается, что консультации правительства с лейбористами продолжатся и на следующей неделе. Британские СМИ ранее выражали опасения, что переговоры могут закончиться безрезультатно после того, как в Великобритании 2 мая пройдут местные выборы.

В понедельник руководитель аппарата Т.Мэй Дэвид Лидингтон, которого британские СМИ называют фактическим заместителем премьера, провел переговоры с лейбористским теневым министром финансов Джоном Макдоннеллом. Д.Лидингтон назвал прошедшую встречу позитивной и продуктивной.

ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября. Великобритания может покинуть ЕС и раньше, если лейбористы и консерваторы смогут достигнуть компромисса по сделке по Brexit и одобрить ее в парламенте.