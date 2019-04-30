Президент Алиев обсудил с правительством итоги развития Азербайджана в I квартале 2019 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник расширенное заседание правительства, посвященное итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2019 года.
Как сообщает сайт главы государства, на совещании выступили помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.
Р.Бабаев
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