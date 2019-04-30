Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.04.2019 11:33

Президент Алиев обсудил с правительством итоги развития Азербайджана в I квартале 2019 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник расширенное заседание правительства, посвященное итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2019 года.

Как сообщает сайт главы государства, на совещании выступили помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАСЕДАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Киргизские депутат проведут в пятницу внеочередное заседание для формирования нового правительства Президент Азербайджана провел заседание правительства, посвященное итогам I квартала Президент Алиев провел совещание, посвященное итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев Президент Азербайджана провел заседание правительства по итогам 2015г Повышение обороноспособности останется приоритетом для Азербайджана и в 2016 году - президент Президент Азербайджана провел заседание правительства по итогам 9 месяцев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]