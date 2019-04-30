Австралийская авиакомпания договорилась с Boeing об отсрочке поставок 737 MAX

Авиакомпания Virgin Australia Holdings достигла соглашения с корпорацией Boeing об отсрочке поставок самолетов семейства МАХ, говорится в заявлении второй по величине австралийской авиакомпании, распространенном во вторник.

Первый самолет семейства МАХ планировалось поставить авиакомпании в ноябре 2019 года, теперь срок перенесен на июль 2021 года.

Авиационные власти Австралии запретили полеты Boeing-737 MAX 8 после двух катастроф самолетов этого семейства в Индонезии и Эфиопии. Virgin Australia Holdings также сообщила, что меняет заказ на поставку 15 самолетов Boeing-737 MAX 8 на 737 MAX 10.