Четверо пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации – Минздрав Азербайджана

Пострадавшие в ДТП, произошедшем в субботу в Хазарском районе Баку с участием пассажирского автобуса, семь человек продолжают оставаться в больнице, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
«Четверо из них находятся в реанимации, остальные трое проходят лечение в отделении травматологии», - сказала С.Ахмедова.
Как сообщалось, вечером 27 апреля грузовик марки MAN, принадлежащий Управлению специализированной санитарной гигиены и коммунальной службы, столкнулся со стоявшим у обочины дороги с включенными аварийными фарами автобусом марки «Daewoo», следующим по 171-му маршруту. После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия.
В результате аварии 29 пассажиров автобуса обратились за помощью в 3-ю городскую клиническую больницу, 22 из них после оказания им необходимой медицинской помощи были отпущены домой, отмечалось в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.1.1 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР, задержаны водители грузовика и автобуса Рауф Дадашев и Гусейн Мамедов.
Р.Бабаев
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