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Происшествия 30.04.2019 11:42

Четверо пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации – Минздрав Азербайджана

Пострадавшие в ДТП, произошедшем в субботу в Хазарском районе Баку с участием пассажирского автобуса, семь человек продолжают оставаться в больнице, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«Четверо из них находятся в реанимации, остальные трое проходят лечение в отделении травматологии», - сказала С.Ахмедова.

Как сообщалось, вечером 27 апреля грузовик марки MAN, принадлежащий Управлению специализированной санитарной гигиены и коммунальной службы, столкнулся со стоявшим у обочины дороги с включенными аварийными фарами автобусом марки «Daewoo», следующим по 171-му маршруту. После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия.

В результате аварии 29 пассажиров автобуса обратились за помощью в 3-ю городскую клиническую больницу, 22 из них после оказания им необходимой медицинской помощи были отпущены домой, отмечалось в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.1.1 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР, задержаны водители грузовика и автобуса Рауф Дадашев и Гусейн Мамедов.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]