Турецкий нефтехимический комплекс Petkim увеличит уставный капитал на 28% - до 2 млрд 112 млн турецких лир (TL), говорится в сообщении холдинга.

«Акционеры Petkim на общем заседании в конце марта 2019 года приняли решение об увеличении уставного капитала холдинга с нынешних 1 млрд 650 млн TL до 2 млрд 112 млн TL. Совет директоров Petkim утвердил это решение 29 апреля», - отмечается в сообщении холдинга.

По данным Petkim, повышение уставного капитала холдинга на 462 млн TL будет осуществлено за счет прибыли прошлых лет.

Максимальный верхний пределразмерауставного капитала Petkim определен в 4 млрд TL.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Владельцем контрольного пакета акций (51%) является SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR).

Н.Аббасова