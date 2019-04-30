Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.04.2019 12:19

Petkim увеличит уставный капитал на 28%

Турецкий нефтехимический комплекс Petkim увеличит уставный капитал на 28% - до 2 млрд 112 млн турецких лир (TL), говорится в сообщении холдинга.

«Акционеры Petkim на общем заседании в конце марта 2019 года приняли решение об увеличении уставного капитала холдинга с нынешних 1 млрд 650 млн TL до 2 млрд 112 млн TL. Совет директоров Petkim утвердил это решение 29 апреля», - отмечается в сообщении холдинга.

По данным Petkim, повышение уставного капитала холдинга на 462 млн TL будет осуществлено за счет прибыли прошлых лет.

Максимальный верхний пределразмерауставного капитала Petkim определен в 4 млрд TL.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Владельцем контрольного пакета акций (51%) является SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: PETKIM, КАПИТАЛ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Турецкий Petkim увеличит уставной капитал в 1,5 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]