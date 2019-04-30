Турецкий нефтехимический комплекс Petkim увеличит уставный капитал на 28% - до 2 млрд 112 млн турецких лир (TL), говорится в сообщении холдинга.
«Акционеры Petkim на общем заседании в конце марта 2019 года приняли решение об увеличении уставного капитала холдинга с нынешних 1 млрд 650 млн TL до 2 млрд 112 млн TL. Совет директоров Petkim утвердил это решение 29 апреля», - отмечается в сообщении холдинга.
По данным Petkim, повышение уставного капитала холдинга на 462 млн TL будет осуществлено за счет прибыли прошлых лет.
Максимальный верхний пределразмерауставного капитала Petkim определен в 4 млрд TL.
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.
Владельцем контрольного пакета акций (51%) является SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR).
Н.Аббасова
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