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Дальнее зарубежье 30.04.2019 12:30

Премьер Японии Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство ЭФЭ.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил С.Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам Акихито произнес свое прощальное послание.

"Сегодня я покидаю императорский трон", - сказал 85-летний император, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи.

"Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", - добавил он, передает японский канал NHK.

Император Акихито также выразил благодарность японскому народу.

В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИМПЕРАТОР, ОТРЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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