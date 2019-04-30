НБКО Embafinans разместило облигаций на 1 млн манатов, весь объем эмиссии приобрели 2 инвестора

ООО "НБКО Embafinans" 29 апреля разместило облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.
"Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 10,5% годовых. Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Весь объем эмиссии приобрели два инвестора", - отметили на БФБ.
Embafinans работает с 2012 года. За этот период НБКО выдала около 160 млн кредитов более 150 тыс. клиентов. Уставный капитал составляет 10 млн манатов, доля просроченных кредитов – 4,5%. По уровню эффективности (соотношение прибыль/капитал) и качеству кредитного портфеля НБКО Embafinans сопоставима с первой пятеркой местных банков.
НБКО кредитует продукцию многих компаний на рынке мебели и бытового оборудования. Наряду с успехами в развитии электронного кредитования, компания имеет два филиала в Баку и четыре филиала в регионах.
А.Мамедов
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