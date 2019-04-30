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Берлускони попал в больницу в Милане - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщает газета "Коррьере делла сера".

Причины госпитализации С.Берлускони не сообщаются. Экс-премьер, по данным газеты, находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце.

Недавно 82-летний С.Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает газета.

Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов от его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]