Берлускони попал в больницу в Милане - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром госпитализирован в Милане, сообщает газета "Коррьере делла сера".
Причины госпитализации С.Берлускони не сообщаются. Экс-премьер, по данным газеты, находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на открытом сердце.
Недавно 82-летний С.Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений, отмечает газета.
Во вторник днем политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов от его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент.
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