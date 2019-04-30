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СНГ 30.04.2019 15:29

США предоставили Таджикистану в 2018г помощь на $20 млн в сфере безопасности - посол

Соединенные Штаты в минувшем году предоставили Таджикистану помощь для обеспечения безопасности на сумму более $20 млн, заявил посол США в Душанбе Джон Марк Поммершайм.

"Посольство США оказывало, и продолжит оказывать высококачественную помощь в сфере безопасности Таджикистану для защиты своей границы, противодействия террористическим угрозам и для поддержки суверенитета страны. За последний год посольство предоставило Таджикистану более 20 миллионов долларов в виде высококачественного оборудования для обеспечения безопасности и обучения", - сказал американский дипломат в интервью интернет-изданию "Азия-Плюс".

Посол добавил, что "в Центральной Азии правительство США инвестировало более $90 млн для обеспечения безопасности границ региона, провело более 200 учебных мероприятий и обучило более 2600 пограничников".

США сотрудничают с Таджикистаном в течение более 27 лет и за это время предоставили более $1,86 млрд на развитие и в качестве помощи в рамках программ, которые поддерживают частный сектор страны, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность, заявил Дж.М.Поммершайм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]