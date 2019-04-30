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Регион 30.04.2019 15:46

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании во вторник принял закон "О ратификации соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".

Соглашение было подписано "пятеркой" прикаспийских государств (Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией) в Актау 12 августа 2018 года.

Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

Действия военных кораблей и воздушных судов сторон должны осуществляться в соответствии с положениями соглашения без ущерба для суверенных и исключительных прав государств сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осуществления суверенных и исключительных прав сторон.

В соответствии со ст. 3 соглашения стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей международных правил предупреждения столкновения судов в море от 1972 года.

Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке. Радиосвязь осуществляется на английском или других приемлемых языках.

Военные корабли и группы военных кораблей сторон в районах прохождения трасс подводных кораблей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, установок, сооружений должны воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для этих объектов и их деятельности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ИНЦИДЕНТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]