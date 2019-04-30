Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании во вторник принял закон "О ратификации соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".

Соглашение было подписано "пятеркой" прикаспийских государств (Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией) в Актау 12 августа 2018 года.

Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

Действия военных кораблей и воздушных судов сторон должны осуществляться в соответствии с положениями соглашения без ущерба для суверенных и исключительных прав государств сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осуществления суверенных и исключительных прав сторон.

В соответствии со ст. 3 соглашения стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей международных правил предупреждения столкновения судов в море от 1972 года.

Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке. Радиосвязь осуществляется на английском или других приемлемых языках.

Военные корабли и группы военных кораблей сторон в районах прохождения трасс подводных кораблей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, установок, сооружений должны воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для этих объектов и их деятельности.