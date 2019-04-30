Следующая встреча межправсовета ЕАЭС пройдет в августе в Киргизии

Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 9 августа в киргизском городе Чолпон-Ата, сообщил во вторник премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю вас 9 августа на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон Ата на наше очередное заседание Евразийского межправительственного совета", - сказал М.Абылгазиев на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе в Ереване.

По данным пресс-службы правительства Киргизии, в заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване обсуждались 13 вопросов, касающихся состояния и расширения многостороннего сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

Участники встречи обсудили реализацию проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", обсуждался ход работы по устранению государствами - членами ЕАЭС препятствий в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, шла речь о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Союза, а также об описании эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.