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СНГ 30.04.2019 16:02

Следующая встреча межправсовета ЕАЭС пройдет в августе в Киргизии

Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 9 августа в киргизском городе Чолпон-Ата, сообщил во вторник премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю вас 9 августа на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон Ата на наше очередное заседание Евразийского межправительственного совета", - сказал М.Абылгазиев на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе в Ереване.

По данным пресс-службы правительства Киргизии, в заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване обсуждались 13 вопросов, касающихся состояния и расширения многостороннего сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

Участники встречи обсудили реализацию проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", обсуждался ход работы по устранению государствами - членами ЕАЭС препятствий в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, шла речь о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Союза, а также об описании эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, МЕЖПРАВСОВЕТ, КИРГИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]