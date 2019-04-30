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Дальнее зарубежье 30.04.2019 16:15

Глава Минфина США надеется на значительный прогресс на торговых переговорах с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что два предстоящих раунда торговых переговоров с Китаем приведут к значительному прогрессу, передает во вторник агентство Associated Press.

"Мы надеемся достигнуть существенного прогресса", - заявил С.Мнучин журналистам.

Министр не стал вдаваться в подробности переговоров, но отметил, что Пекин и Вашингтон уже достаточно продвинулись в обсуждениях.

С.Мнучин в настоящее время находится вместе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Пекине, где в среду им предстоят переговоры с китайской стороной по вопросу торговых отношений. На следующей неделе в Вашингтон на переговоры приедет вице-премьер Китая Лю Хэ.

Участники переговоров все еще обсуждают, станет ли Пекин придерживаться данных в рамках торгового соглашения обязательств, а также, сохранил ли администрация США пошлины в отношении Китая как инструмент воздействия на страну, отмечает агентство.

В минувшем году США повысили пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $250 млрд в год. Власти Штатов также угрожали новыми повышениями в случае, если Вашингтон и Пекин не договорятся о торговом соглашении. Пекин в ответ также повысил пошлины на импорт американских товаров.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]