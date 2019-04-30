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Дальнее зарубежье 30.04.2019 16:31

Венесуэльский оппозиционер Лопес сообщил, что военные освободили его из-под ареста

Влиятельный венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес заявил в пятницу, что военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста, сообщает Associated Press.

Также он призвал венесуэльцев проводить мирные акции протеста против президента страны Николаса Мадуро.

Ранее Л.Лопес был замечен рядом с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Согласно утверждениям последнего, появившееся в интернете видео, на котором можно увидеть обоих политиков, было снято в пятницу на одной из венесуэльских военных баз.

Л.Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИНЕР, СВОБОДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]