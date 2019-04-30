ЕСПЧ впервые признал внесудебные блокировки в соцсетях нарушением прав пользователей

Европейский суд по правам человека признал нарушением права на свободу слова, блокировку аккаунта гражданского активиста из Сыктывкара Григория Каблиса, сообщает Фонд "Общественный вердикт" во вторник.

"Суд признал, что российские власти нарушили его право на свободу слова, когда без суда заблокировали аккаунт "ВКонтакте". Теперь Россия выплатит Каблису 12,5 тыс.евро компенсации морального вреда и 2,5 тыс. евро возмещения судебных расходов", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ также признал нарушенным право заявителя на свободу собраний, когда власти не позволили гражданам собраться на центральной площади для обсуждения арестов руководителей республики Коми.

Кроме того, невозможность оспорить решения в российских судах ЕСПЧ признал нарушением права на эффективную правовую защиту.

Г.Каблис обратился в ЕСПЧ в связи с незаконной, по его мнению, в сентябре 2015 года блокировкой аккаунта во "ВКонтакте" и нескольких публикаций в журнале "7х7"(semnasem.ru). В жалобе заявитель отмечает, что прокуратура без решения суда направила предписание заблокировать доступ к его постам и аккаунту, посчитав, что они призывают к участию в несогласованном пикете, связанном с коррупционным скандалом в республике в результате которого было арестовано все руководство Коми во главе с губернатором Вячеславом Гайзером.