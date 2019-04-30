Медведев призвал страны ЕАЭС устранять барьеры для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы

В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняется немало ограничений, препятствующих развитию единого рынка капиталов, товаров и услуг, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"У нас остается немало препятствий для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. Причем очевидно, что все эти препятствий есть во всех экономиках. Здесь нет ситуации, когда какая-то экономика (ЕАЭС) стерильна, а другие экономики смотрят с завистью", - сказал Д.Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.
Он признал, что в направлении устранении этих препятствий нужно двигаться всем государствам, входящим в Евразийский союз. "Мы работаем по "дорожной карте", однако выполнение этой "карты" идет не очень быстрыми темпами и это сказывается на предпринимательской активности, и на это нужно обращать особое внимание", - подчеркнул премьер РФ.
Д.Медведев призвал также все государства ЕАЭС двигаться дальше по пути гармонизации финансового рынка. "У нас ситуация такова, что пока только Россия выполнила необходимые внутригосударственные процедуры. Просьба к другим коллегам ускорить ратификацию", - сказал Д.Медведев.
Премьер РФ особо остановился на развитии системы технического регулирования в Евразийском союзе. "В наших общих интересах, чтобы на наш рынок поступала качественная продукция, которая соответствует и общим стандартам безопасности потребителей", - добавил глава правительства РФ.
Он предложил ускорить согласование остающихся технических регламентов и обеспечить строгий контроль за их выполнением.
Д.Медведев также предложил распространить практику маркировки средствами идентификации на больший круг товаров. Он отметил, что эта система для прослеживания товаров на рынке ЕАЭС хорошо себя зарекомендовала. "Эту практику нужно распространить и на другие товары. Нужно создать такую систему - унифицированную, удобную, - которая будет приемлема во всех странах, удобную для потребителей. В России уже введена обязательная маркировка ряда товаров, нужно синхронизировать эту работу", - сказал Д.Медведев.
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